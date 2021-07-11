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Папа Римский впервые появился на публике после операции

Автор: Даша Харченко

В воскресенье, 11 июля, Папа Римский Франциск впервые появился на публике после операции на кишечнике. Он чувствует себя удовлетворительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Папа прочитал еженедельную молитву с балкона больницы в Риме.

Эта молитва стала первой, которую Франциск не прочитал из окна, выходящего на площадь Святого Петра.

Отмечается, что понтифик в целом чувствовал себя удовлетворительно. Он прочитал подготовленный текст и добавлял свои реплики. Молитва длилась 10 минут.

Рядом с папой стояли несколько детей – пациентов той же больницы.

Иногда в речи была слышна одышка, а голос изредка был хриплым.

На площади под больницей собрались верующие. Они восклицали "Пусть живет Папа!"и размахивали национальными флагами.

Напомним, Папа Франциск перенес операцию на кишечнике. Операцию провели в клинике Агостино Джемелли. Главным хирургом папы был доктор Серджио Альфьери, директор отделения хирургии пищеварительной системы Джемелли. Также на операции присутствовал официальный врач Папы Римского.

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Папа Римский