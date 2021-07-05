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Папа Франциск перенес операцию: Ватикан сообщил о его самочувствии

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Ватикан, Понедельник 05 июля 2021 07:40
Папа Франциск перенес операцию: Ватикан сообщил о его самочувствии Фото: Папа Франциск (upload.wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Папа Франциск перенес операцию на кишечнике. Стало известно, как он себя чувствует после операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Ватикан сообщил, что Папа Франциск "хорошо отреагировал" на запланированную операцию на кишечнике. При этом другие подробности о состоянии понтифика не сообщают.

"Святой Отец хорошо отреагировал на операцию, проведенную под общим наркозом", - говорится в сообщении.

В заявлении вечером в воскресенье представитель Святейшего Престола Маттео Бруни сказал, что 84-летнему Франциску сделали общую анестезию во время операции, вызванной сужением толстой кишки.

Операцию провели в клинике Агостино Джемелли. Главным хирургом Папы был доктор Серджио Альфьери, директор отделения хирургии пищеварительной системы Джемелли. Также на операции присутствовал официальный врач Папы Римского.

Как долго Франциск останется в римской больнице, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск госпитализирован в больницу. Причиной госпитализации стала плановая операция по поводу симптоматичного стеноза толстой кишки.

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