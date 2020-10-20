ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Папа Римский впервые надел маску на публичном мероприятии

Автор: Инна Собора

Папа Римский Франциск впервые надел маску на публичном мероприятии. Это случилось во вторник, когда он и другие религиозные лидеры посетили молебен за мир во всем мире.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Reuters.

Папа Римский был в белой маске во время службы в римской базилике Санта-Мария-ин-Аракоели. Раньше он носил маски только в автомобиле, который возил его на еженедельные аудиенции в Ватикан.

Понтифик снял маску только читая свое обращение. Так же поступили и другие лидеры, в том числе с патриарх Варфоломей, духовный лидер православных христиан.

Напомним, недавно в резиденции папы Римского - Доме Святой Марфы - зарегистрировали один случай заражения коронавирусом.

Всего коронавирусом в Ватикане заражены около 10 человек. Три уже выздоровели.

Ранее Папа Римский Франциск призвал мировое сообщество списать долги бедным странам, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус