Папа Римский впервые надел маску на публичном мероприятии

Папа Римский Франциск впервые надел маску на публичном мероприятии. Это случилось во вторник, когда он и другие религиозные лидеры посетили молебен за мир во всем мире.

Об этом сообщает Reuters.

Папа Римский был в белой маске во время службы в римской базилике Санта-Мария-ин-Аракоели. Раньше он носил маски только в автомобиле, который возил его на еженедельные аудиенции в Ватикан.

Понтифик снял маску только читая свое обращение. Так же поступили и другие лидеры, в том числе с патриарх Варфоломей, духовный лидер православных христиан.

Напомним, недавно в резиденции папы Римского - Доме Святой Марфы - зарегистрировали один случай заражения коронавирусом.

Всего коронавирусом в Ватикане заражены около 10 человек. Три уже выздоровели.

Ранее Папа Римский Франциск призвал мировое сообщество списать долги бедным странам, которые пострадали от пандемии коронавируса.