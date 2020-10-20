Папа Римський вперше одягнув маску на публічному заході

Папа Римський Франциск вперше одягнув маску на публічному заході. Це сталося у вівторок, коли він та інші релігійні лідери відвідали молебень за мир у всьому світі.

Про це повідомляє Reuters.

Папа Римський був у білій масці під час служби в римській базиліці Санта-Марія-ін-Аракоели. Раніше він носив маски тільки в автомобілі, який возив його на щотижневі аудієнції у Ватикан.

Понтифік зняв маску тільки читаючи своє звернення. Так само вчинили й інші лідери, в тому числі з патріарх Варфоломій, духовний лідер православних християн.

Нагадаємо, нещодавно в резиденції папи Римського - Будинку Святої Марти - зареєстрували один випадок зараження коронавірусом.

Всього коронавірусом у Ватикані заражені близько 10 осіб. Три вже одужали.

Раніше Папа Римський Франциск закликав світове співтовариство списати борги найбіднішим країнам, які постраждали від пандемії коронавіруса.