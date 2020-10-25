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Папа римский впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца

Автор: Александр Белоус

Архиепископ Уилтон Грегори из Вашингтона получил высокий сан

Папа Франциск назначил 13 кардиналов из восьми стран, в том числе девять, которые имеют право входить в конклав для избрания его преемника после его смерти или отставки. Первым в истории кардиналом-афроамериканцем стал архиепископ Уилтон Грегори из Вашингтона.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Архиепископ Грегори в последние месяцы стал национальной фигурой. Он призвал к диалогу, чтобы ослабить расовую напряженность в Соединенных Штатах после смерти Джорджа Флойда, убитого полицейским Миннеаполиса в мае. Он также косвенно вступил в конфликт с президентом США Дональдом Трампом в июне прошлого года.

Новые 13 новых кардиналов будут возведены в высокий ранг на церемонии, известной как консистория в Ватикане, 28 ноября, и выбор большего числа кардиналов увеличивает вероятность того, что следующим папой будет тот, кто продолжит политику Франциска.

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К настоящему времени Франциск назначил около 57% кардиналов-выборщиков, число которых увеличивается примерно до 128 с назначением новых кардиналов. Остальные были назначены двумя более консервативными предшественниками Франциска, папой Бенедиктом XVI и папой Иоанном Павлом II.

Как сообщало РБК-Украина, папа римский Франциск заявил, что у однополых пар есть право на создание семьи. Он призвал к принятию законов о гражданском союзе для таких пар.

Напомним, папа Франциск призвал мировое сообщество списать долги бедным странам, которые пострадали от пандемии коронавируса.

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