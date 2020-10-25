ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Папа римський вперше в історії призначив кардиналом афроамериканця

Автор: Олександр Білоус

Архієпископ Уілтон Грегорі з Вашингтона отримав високий сан

Тато Франциск призначив 13 кардиналів з восьми країн, в тому числі дев'ять, які мають право входити в конклав для обрання його наступника після його смерті або відставки. Першим в історії кардиналом-афроамериканцем став архієпископ Уілтон Грегорі з Вашингтона.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Архиєпископ Грегорі в останні місяці став національної фігурою. Він закликав до діалогу, щоб послабити расову напруженість у Сполучених Штатах після смерті Джорджа Флойда, вбитого поліцейським Міннеаполіса в травні. Він також побічно вступив у конфлікт з президентом США Дональдом Трампом у червні минулого року.

Нові 13 нових кардиналів будуть зведені в високий ранг на церемонії, відомої як консисторія у Ватикані, 28 листопада, і вибір більшого числа кардиналів збільшує ймовірність того, що наступним папою буде той, хто продовжить політику Франциска.

Популярні новини

До теперішнього часу Франциск призначив близько 57% кардиналів-виборців, число яких збільшується приблизно до 128 з призначенням нових кардиналів. Решта були призначені двома більш консервативними попередниками Франциска, папою Бенедиктом XVI і папою Іваном Павлом II.

Як повідомляло РБК-Україна, папа римський Франциск заявив, що у одностатевих пар є право на створення сім'ї. Він закликав до прийняття законів про цивільному союзі для таких пар.

Нагадаємо, папа Франциск закликав світове співтовариство списати борги найбіднішим країнам, які постраждали від пандемії коронавірусу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Папа Римський