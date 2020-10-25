Папа римський вперше в історії призначив кардиналом афроамериканця

Тато Франциск призначив 13 кардиналів з восьми країн, в тому числі дев'ять, які мають право входити в конклав для обрання його наступника після його смерті або відставки. Першим в історії кардиналом-афроамериканцем став архієпископ Уілтон Грегорі з Вашингтона.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Архиєпископ Грегорі в останні місяці став національної фігурою. Він закликав до діалогу, щоб послабити расову напруженість у Сполучених Штатах після смерті Джорджа Флойда, вбитого поліцейським Міннеаполіса в травні. Він також побічно вступив у конфлікт з президентом США Дональдом Трампом у червні минулого року.

Нові 13 нових кардиналів будуть зведені в високий ранг на церемонії, відомої як консисторія у Ватикані, 28 листопада, і вибір більшого числа кардиналів збільшує ймовірність того, що наступним папою буде той, хто продовжить політику Франциска.

До теперішнього часу Франциск призначив близько 57% кардиналів-виборців, число яких збільшується приблизно до 128 з призначенням нових кардиналів. Решта були призначені двома більш консервативними попередниками Франциска, папою Бенедиктом XVI і папою Іваном Павлом II.

Як повідомляло РБК-Україна, папа римський Франциск заявив, що у одностатевих пар є право на створення сім'ї. Він закликав до прийняття законів про цивільному союзі для таких пар.

Нагадаємо, папа Франциск закликав світове співтовариство списати борги найбіднішим країнам, які постраждали від пандемії коронавірусу.