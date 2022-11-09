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Папа Римський про війну в Україні: конфлікти не розв'язуються інфантильною логікою зброї

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Ватикан, Середа 09 листопада 2022 13:12
Папа Римський про війну в Україні: конфлікти не розв'язуються інфантильною логікою зброї Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Папа Римський Франциск знову прокоментував війну в Україні та заявив, що конфлікт не можна вирішити за допомогою зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nova Agency.

Понтифік вважає, що війну, яку розв'язала Росія проти України, можна завершити діалогом без використання зброї.

"Я думаю про божевільну війну, жертвою якої стала змучена Україна, і про багато інших конфліктів, які ніколи не будуть вирішені інфантильною логікою зброї, а лише м'якою силою діалогу", - заявив Папа Римський.

За його словами, під час недавньої поїздки до Бахрейну він наголосив на необхідності діалогу.

"Я теж зробив це, щоб звільнити місце всередині себе для тих, кого я зустрічав. Тому що без прийняття діалог залишається порожнім, очевидним, він залишається питанням ідей, а не реальності", - додав понтифік.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський відзначився заявою про росіян. Він заявив, що вражений жорстокістю окупантів в Україні, оскільки вона нібито не притаманна російському народові.

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