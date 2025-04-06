Папа Римський уперше з'явився на публіці після виписки з лікарні

У неділю він в'їхав на інвалідному візку на площу Святого Петра у Ватикані, де його зустріли оплесками. Це сталося незадовго до полудня (10:00 за Гринвічем), наприкінці богослужіння, присвяченого Ювілейному року Католицької Церкви.

Фото: Папа Римський вийшов до публіки (скріншот з відео)

Підійшовши до головного вівтаря, Франциск помахав присутнім, а потім коротко звернувся до них.

"Щасливої неділі всім. Велике вам спасибі", - сказав Папа слабким голосом, отримуючи кисень через невелику трубку під носом.

Reuters зазначає, що Франциск широко посміхався, вітаючи вірян. Крім того, його голос, хоч і залишався слабким, але звучав сильніше, ніж під час виступу 23 березня, коли йому важко було говорити.

Агентство додало, що 88-річний Папа Римський не з'являвся на публіці з 23 березня, коли він коротко привітав присутніх перед тим, як покинути римську лікарню Джемеллі після більш ніж п'яти тижнів лікування - найсерйознішої кризи зі здоров'ям за 12 років його понтифікату.