Папа Римський уперше з'явився на публіці після виписки з лікарні

Сьогодні Папа Римський Франциск уперше з'явився на публіці з 23 березня - дня, коли його виписали з лікарні, де він проходив лікування від двосторонньої пневмонії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У неділю він в'їхав на інвалідному візку на площу Святого Петра у Ватикані, де його зустріли оплесками. Це сталося незадовго до полудня (10:00 за Гринвічем), наприкінці богослужіння, присвяченого Ювілейному року Католицької Церкви.
Підійшовши до головного вівтаря, Франциск помахав присутнім, а потім коротко звернувся до них.
"Щасливої неділі всім. Велике вам спасибі", - сказав Папа слабким голосом, отримуючи кисень через невелику трубку під носом.
Reuters зазначає, що Франциск широко посміхався, вітаючи вірян. Крім того, його голос, хоч і залишався слабким, але звучав сильніше, ніж під час виступу 23 березня, коли йому важко було говорити.
Агентство додало, що 88-річний Папа Римський не з'являвся на публіці з 23 березня, коли він коротко привітав присутніх перед тим, як покинути римську лікарню Джемеллі після більш ніж п'яти тижнів лікування - найсерйознішої кризи зі здоров'ям за 12 років його понтифікату.
Нагадаємо, що Франциск зазвичай проводить щотижневу полуденну молитву на площі Святого Петра щонеділі. Однак він не міг робити цього з 9 лютого, ще до госпіталізації.
Його доправили в лікарню 14 лютого з бронхітом, який перенісся у двосторонню пневмонію. Це особливо небезпечний стан для Папи, оскільки в молодості він переніс плеврит і йому видалили частину однієї легені.
Під час 38-денного перебування в лікарні Франциск був настільки близьким до смерті, що його лікарі в якийсь момент розглядали можливість припинення лікування, щоб він міг спокійно піти з життя, про що минулого місяця повідомив глава його медичної служби.
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