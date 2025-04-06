Папа Римский впервые появился на публике после выписки из больницы

Сегодня Папа Римский Франциск впервые появился на публике с 23 марта - дня, когда его выписали из больницы, где он проходил лечение от двухсторонней пневмонии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В воскресенье он въехал на инвалидной коляске на площадь Святого Петра в Ватикане, где его встретили аплодисментами. Это произошло незадолго до полудня (10:00 по Гринвичу), в конце богослужения, посвященного Юбилейному году Католической Церкви.
Подойдя к главному алтарю, Франциск помахал собравшимся, а затем кратко обратился к ним.
"Счастливого воскресенья всем. Большое вам спасибо", - сказал Папа слабым голосом, получая кислород через небольшую трубку под носом.
Reuters отмечает, что Франциск широко улыбался, приветствуя верующих. Кроме того, его голос, хоть и оставался слабым, но звучал сильнее, чем во время выступления 23 марта, когда ему трудно было говорить.
Агентство добавило, что 88-летний Папа Римский не появлялся на публике с 23 марта, когда он коротко поприветствовал собравшихся перед тем, как покинуть римскую больницу Джемелли после более чем пяти недель лечения - самого серьезного кризиса со здоровьем за 12 лет его понтификата.
Напомним, что Франциск обычно проводит еженедельную полуденную молитву на площади Святого Петра по воскресеньям. Однако он не мог делать этого с 9 февраля, еще до госпитализации.
Его доставили в больницу 14 февраля с бронхитом, который перенос в двухстороннюю пневмонию. Это особенно опасное состояние для Папы, поскольку в молодости он перенес плеврит и ему удалили часть одного легкого.
Во время 38-дневного пребывания в больнице Франциск был настолько близком к смерти, что его врачи в какой-то момент рассматривали возможность прекращения лечения, чтобы он мог спокойно уйти из жизни, о чем в прошлом месяце сообщил глава его медицинской службы.
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