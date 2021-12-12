UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Папа Римский о ситуации вокруг Украины: призываю к серьезному международному диалогу

Автор: Анастасия Рокитна

Папа Римский Франциск призывает к отказу от оружия для урегулирования напряженности в Украине. Он призывает к серьезному международному диалогу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Vatican News.

"Дорогие братья и сестры, желаю заверить в своих молитвах за дорогую Украину, за все ее церкви, религиозные общины и весь ее народ, чтобы напряжение вокруг нее было развязано через посредство серьезного международного диалога, а не с помощью оружия", - сказал он.

Папу Римского тревожит статистика, что в этом году произведено больше оружия, чем в прошлом.

"Пусть же это Рождество Господне принесет Украине мир!", - сказал он.

Напомним, группа семи (G7) готовит заявление, в котором обратится к России из-за ситуации вокруг Украины.

Отметим, у Путина сделали заявление о войсках на границе с Украиной и угрозе новых санкций против РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа римскийУкраина