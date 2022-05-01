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Папа Римский раскритиковал Россию за "варварски разрушенный" Мариуполь

Фото: Папа Римский Франциск (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Папа Римский Франциск в воскресном обращении на площади Святого Петра косвенно раскритиковал Россию. В частности, за "варварски разрушенный" Мариуполь в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что Франциск назвал российскую войну против Украины "жутким регрессом человечества" и заявил, что вторжение заставило его "страдать и плакать".

В то же время он призвал к созданию гуманитарных коридоров для эвакуации людей, которые оказались в ловушке на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Кроме того, во время своего полуденного благословения Франциск косвенно раскритиковал Россию, заявив, что Мариуполь был "варварски обстрелян и разрушен".

Напомним, ранее сообщалось, что в Ватикане пока не видят смысла поездки Франциска в Киев. До этого стало известно, что такая возможность рассматривалась.

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МариупольПапа римскийВойна России против Украины