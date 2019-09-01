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Папа Римський закликав країни світу протидіяти змінам клімату

Новини » Суспільство    01.09.2019 - 21:41
Папа Римський закликав країни світу протидіяти змінам клімату
Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

Він закликав уряди країн світу вдатися до кроків з протидії змінам клімату

Папа Римський Франциск закликав уряди країн світу вдатися до рішучих кроків з протидії змінам клімату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Також Папа оголосив про початок молитви, яка триватиме кілька тижнів, щоб привернути увагу до проблеми забруднення та використання природних ресурсів. Він висловив побажання, щоб люди більше замислювалися над щоденними рішеннями по споживанню і "егоцентричними" ставленням до світу.

В його повідомленні згадується також Саміт ООН зі збереження клімату, який має відбутися 23 вересня в Нью-Йорку. Папа Римський вважає, що ця подія є приводом для урядів "взяти на себе відповідальність і показати політичну волю до рішучих заходів, щоб якомога швидше досягти нульової позначки викидів парникових газів і обмежити підвищення середньої температури на планеті.

Тато Франциск назвав забруднення, тривале використання викопного палива, інтенсивну сільськогосподарську експлуатацію і збезлісення найбільшими причинами.

Нагадаємо, нещодавно в ООН оголосила "надзвичайну кліматичну ситуацію".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи на саміті G7 у французькому місті Біарріц, оголосив "надзвичайну кліматичну ситуацію". Крім цього, він заявив, що 2015-2019 роки, швидше за все, стануть найспекотнішими роками за всю історію метеоспостережень.

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