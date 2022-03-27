Папа Римский призвал остановить войну. Пока она не стерла историю человечества

Глава Католической церкви призвал мировых лидеров посвятить себя окончанию войны. Он добавил, что миру пора отменить войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Папы Римского.
"Перед опасностью самоуничтожения пусть человечество поймет, что настал момент отменить войну, стереть ее из истории человечества, пока она не стерла историю человечества." - с таким заявлением выступил Папа Римский.
Он добавил, что мировым лидерам нужно задуматься и посвятить себя окончанию войны.
Напомним, что Зеленский пригласил Папу Римского в Украину.
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