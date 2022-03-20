Папа Римский призвал мировых лидеров способствовать завершению войны в Украине

Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров сделать все для завершения войны России против Украины . По его словам, нужно положить конец бессмысленному кровопролитию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Не прекращается преисполненная насилия агрессия против Украины, бессмысленное кровопролитие, где каждый день совершается разорение и жестокость. Нет оправдания для этого! Умоляю всех деятелей международного сообщества прилагать усилия для того, чтобы прекратить эту отвратительную войну", - отметил он.

Напомним, ранее Франциск говорил о необходимости немедленно прекратить "бойню" в Украине, пока ее города не превратились в кладбища.

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