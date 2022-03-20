ru ua
Вс, 20 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Папа Римский призвал мировых лидеров способствовать завершению войны в Украине

Новина українською →
Ватикан, Воскресенье 20 марта 2022 16:55
Папа Римский призвал мировых лидеров способствовать завершению войны в Украине Фото: Папа Римский Франциск (instagram franciscus)
Автор: Юлия Бойко

Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров сделать все для завершения войны России против Украины. По его словам, нужно положить конец бессмысленному кровопролитию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Не прекращается преисполненная насилия агрессия против Украины, бессмысленное кровопролитие, где каждый день совершается разорение и жестокость. Нет оправдания для этого! Умоляю всех деятелей международного сообщества прилагать усилия для того, чтобы прекратить эту отвратительную войну", - отметил он.

Напомним, ранее Франциск говорил о необходимости немедленно прекратить "бойню" в Украине, пока ее города не превратились в кладбища.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа римский Война России против Украины
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе