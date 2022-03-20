Папа Римський закликав світових лідерів сприяти завершенню війни в Україні
Фото: Папа Римський Франциск (instagram franciscus)
Папа Римський Франциск закликав світових лідерів зробити все для завершення війни Росії проти України. За його словами, потрібно покласти край безглуздому кровопролиттю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"Не припиняється сповнена насильства агресія проти України, безглузде кровопролиття, де щодня відбувається розорення і жорстокість. Немає виправдання для цього! Благаю всіх діячів міжнародного співтовариства докладати зусиль для того, щоб припинити цю огидну війну", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Франциск говорив про необхідність негайно припинити "бійню" в Україні, поки її міста не перетворилися на кладовища.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.