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Папа Франциск о войне в Украине: прекратите эту "бойню", пока города не превращены в кладбища

Новина українською →
Ватикан, Воскресенье 13 марта 2022 13:54
Папа Франциск о войне в Украине: прекратите эту "бойню", пока города не превращены в кладбища Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Папа Римский Франциск призвал немедленно прекратить войну в Украине, назвав ее "бойней". Он предостерег сделать это раньше, чем города превратятся в кладбища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

"Во имя Бога, я прошу вас: остановите эту бойню!", - призвал понтифик.

Он выразил ужас перед варварством, убийством детей, невинных и безоружных гражданских лиц и призвал положить конец неприемлемой вооруженной агрессии, прежде чем она превратит города на кладбище.

"С болью в сердце я присоединяюсь к голосу простых людей, которые умоляют положить конец войне", - призвал Папа Франциск.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск отверг утверждения России о проведении "специальной операции" в Украине. Он назвал происходящее настоящей войной.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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