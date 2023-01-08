UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Папа Римський прирівняв матерів з України та РФ, які втратили дітей на війні

Фото: Папа Римський Франциск (flickr by Catholic Church England and Wales)
Автор: Іван Носальський

Папа Римський Франциск закликав молитися як за українських, так і за російських матерів, які втратили своїх дітей на війні, яку розпочав Кремль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

Як зазначає прес-служба Святого Престолу, понтифік під час свого чергового публічного виступу закликав усіх згадати про братів і сестер, що страждають в Україні, "де війна триває, а люди борються без електрики та тепла, де Різдво відзначено війною".

"Нагадавши, що в цей час ми особливо зосереджені на Пресвятій Матері та її Немовляті, яке вона годувала і ростила, він не може не думати про матерів, які втратили своїх дітей у цій війні, як українських, так і російських матерів", - пише Vatican News.

При цьому він попросив молитися за тих матерів, які втратили своїх дітей, - солдатів з обох боків, нагадавши, що такою є трагічна ціна війни.

Нагадаємо, раніше Папа Римський заявляв, що вражений жорстокістю, з якою окупанти воюють в Україні, оскільки вона нібито не притаманна російському народові.

Після цього глава УГКЦ Святослав Шевчук подарував понтифіку фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму на Київщині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВатиканПапа римськийВійна Росії проти України