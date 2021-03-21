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Папа Римский предупредил, что "мафия" во всем мире пытается нажиться на пандемии

Автор: Инна Собора

Папа Римский Франциск выступил против организованной преступности во время своего обращения в воскресенье. Он предупредил, что "мафия" во всем мире участвует в усилиях, чтобы нажиться на пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Обращение понтифика посвящалось итальянскому Дню памяти жертв организованной преступности.

"Мафия существует в различных частях мира, и, воспользовавшись пандемией, она обогащается с помощью коррупции", - сказал он.

Папа Римский призвал вспомнить всех жертв пандемии и "восстановить преданность борьбе с мафией".

В декабре сотрудники Интерпола предупредили, что члены организованных преступных групп могут пытаться похитить партии вакцин против COVID-19 или попробовать продать мошеннические вакцины на черном рынке.

В марте южноафриканская полиция изъяла сотни поддельных вакцин и арестовала четырех подозреваемых.

Ранее Папа Римский заявлял, что пандемия коронавируса в мире является одним из "ответов природы" на действия людей, которые игнорируют экологический кризис.

Кроме того, Папа Римский Франциск призвал всех вакцинироваться от коронавируса.

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Новости Украины Папа РимскиймафияКоронавирус
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