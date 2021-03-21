Папа Римский предупредил, что "мафия" во всем мире пытается нажиться на пандемии

Папа Римский Франциск выступил против организованной преступности во время своего обращения в воскресенье. Он предупредил, что "мафия" во всем мире участвует в усилиях, чтобы нажиться на пандемии COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
Обращение понтифика посвящалось итальянскому Дню памяти жертв организованной преступности.
"Мафия существует в различных частях мира, и, воспользовавшись пандемией, она обогащается с помощью коррупции", - сказал он.
Папа Римский призвал вспомнить всех жертв пандемии и "восстановить преданность борьбе с мафией".
В декабре сотрудники Интерпола предупредили, что члены организованных преступных групп могут пытаться похитить партии вакцин против COVID-19 или попробовать продать мошеннические вакцины на черном рынке.
В марте южноафриканская полиция изъяла сотни поддельных вакцин и арестовала четырех подозреваемых.
Ранее Папа Римский заявлял, что пандемия коронавируса в мире является одним из "ответов природы" на действия людей, которые игнорируют экологический кризис.
Кроме того, Папа Римский Франциск призвал всех вакцинироваться от коронавируса.