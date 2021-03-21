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Папа Римський попередив, що "мафія" у всьому світі намагається нажитись на пандемії 

Автор: Инна Собора

Папа Римський Франциск виступив проти організованої злочинності під час свого звернення у неділю. Він попередив, що "мафія" у всьому світі бере участь у зусиллях, щоб нажитися на пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Звернення понтифіка присвячувалося італійському Дню пам’яті жертв організованої злочинності.

"Мафія існує в різних частинах світу, і, скориставшись пандемією, вона збагачується за допомогою корупції", - сказав він.

Папа Римський закликав згадати всіх жертв пандемії і "відновити відданість боротьбі з мафію".

У грудні співробітники Інтерполу попередили, що члени організованих злочинних груп можуть намагатися викрасти партії вакцин проти COVID-19 або спробувати продати шахрайські вакцини на чорному ринку.

У березні південноафриканська поліція вилучила сотні підроблених вакцин і заарештувала чотирьох підозрюваних.

Раніше Папа Римський заявляв, що пандемія коронавірусу в світі є однією з "відповідей природи" на дії людей, які ігнорують екологічну кризу.

Крім того, Папа Римський Франциск закликав всіх вакцинуватися від коронавірусу.

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Новини України Папа РимськиймафияКоронавірус
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