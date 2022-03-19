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Папа Римський відвідав українських дітей-біженців у Римі

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Субота 19 березня 2022 20:45
Папа Римський відвідав українських дітей-біженців у Римі Фото: Папа Римський відвідав українських дітей біженців у Римі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Папа Римський Франциск відвідав 19 українських дітей-біженців. Зустрівся з ними у дитячій лікарні Бамбіно Джезу у Римі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами прессекретаря Ватикану Маттео Бруні, діти втекли з України та продовжили лікування від онкологічних, неврологічних захворювань, а також травм внаслідок вибухів.

"Папа Римський зупинився в кімнатах і завітав до всіх присутніх малюків, перш ніж повернутися до Ватикану",- пише пресслужба Ватикану.

Фото: Папа Римський відвідав українських дітей біженців у Римі (Vatican News)

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