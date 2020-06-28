Папа Римский попросил молиться за пострадавших от наводнений в Украине

Также понтифик призвал молиться за страны Ближнего Востока
Папа Римский Франциск призвал католиков мира молиться за пострадавших от разрушительных наводнений в западных областях Украины. Папа сегодня провел воскресную встречу с верующими.
Об этом сообщает Vatican News.
По словам понтифика, необходимо молиться за людей, которые страдают от паводков на западе Украины, чтобы они почувствовали "господне утешение и братскую помощь".
Кроме того, на сегодняшней проповеди Папа попросил верующих молиться за судьбу жителей стран Ближнего Востока, которые страдают от войн.
"Помолимся за улучшение трагическое положения сирийского народа и соседних народов, в частности, Ливана, в контексте серьезных экономического и общественно-политического кризисов, обостренных пандемией. Призываю молиться тоже и за население Йемена, особым образом за детей, которые страдают от очень тяжелого гуманитарного кризиса", - подчеркнул он.
Напомним, западные области Украины уже неделю страдают от сильных паводков, вызванных обильными ливнями. Потоки воды затопили тысячи домов, повредили дороги, разрушили мосты и другую инфраструктуру. Убытки оцениваются миллиардами гривен.
Как писало РБК-Украина, эвакуированы из зоны стихийного бедствия в Украине более полторы тысячи людей.
При этом пострадали от паводков более 250 населенных пунктов на западе Украины.
Автор: Дмитрий Левицкий