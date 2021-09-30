Папа Римський підтримав молодь, яка бореться зі змінами клімату

Папа Римський Франциск підтримав молодих активістів, які борються зі змінами клімату. Він звернувся до них зі зверненням і подякував за занепокоєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

В Італії пройшла триденна конференція зі змін клімату. На ній тисячі представників молоді з більш ніж 190 країн висловили свої пропозиції щодо дій в галузі клімату, які будуть представлені політикам. Висловлювання молодих активістів не залишили байдужим Папу Франциска.

У своєму зверненні до молодих активістів він заявив, що ці діти здатні кинути виклик світу дорослих.

"Кажуть, що ви майбутнє, але в цих питаннях ви є сьогоденням. Ви ті, хто будує майбутнє сьогодні, в сьогоденні", - сказав він.

Папа сказав, що розв'язання проблеми зміни клімату, включаючи сталий розвиток і виробництво, повинні ґрунтуватися на єдності і загальному почутті відповідальності.