Папа Римський підтримав молодь, яка бореться зі змінами клімату
Папа Римський Франциск підтримав молодих активістів, які борються зі змінами клімату. Він звернувся до них зі зверненням і подякував за занепокоєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
В Італії пройшла триденна конференція зі змін клімату. На ній тисячі представників молоді з більш ніж 190 країн висловили свої пропозиції щодо дій в галузі клімату, які будуть представлені політикам. Висловлювання молодих активістів не залишили байдужим Папу Франциска.
У своєму зверненні до молодих активістів він заявив, що ці діти здатні кинути виклик світу дорослих.
"Кажуть, що ви майбутнє, але в цих питаннях ви є сьогоденням. Ви ті, хто будує майбутнє сьогодні, в сьогоденні", - сказав він.
Папа сказав, що розв'язання проблеми зміни клімату, включаючи сталий розвиток і виробництво, повинні ґрунтуватися на єдності і загальному почутті відповідальності.
"Повинна бути гармонія між людьми, чоловіками і жінками, і навколишнім середовищем... Ми не вороги. Ми не байдужі. Ми - частина цієї космічної гармонії", - сказав Папа Римський.
Нагадаємо, що Папа Франциск може приїхати в Україну. Візит планується у 2022 році.
Раніше повідомлялося, що Папа виступив за вакцинацію від коронавірусу. Він закликав світ не втрачати можливість захиститися від небезпечної хвороби.