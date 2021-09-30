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Папа Римський підтримав молодь, яка бореться зі змінами клімату

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Ватикан, Четвер 30 вересня 2021 05:00
Папа Римський підтримав молодь, яка бореться зі змінами клімату Фото: Папа Римський Франциск (upload.wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Папа Римський Франциск підтримав молодих активістів, які борються зі змінами клімату. Він звернувся до них зі зверненням і подякував за занепокоєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

В Італії пройшла триденна конференція зі змін клімату. На ній тисячі представників молоді з більш ніж 190 країн висловили свої пропозиції щодо дій в галузі клімату, які будуть представлені політикам. Висловлювання молодих активістів не залишили байдужим Папу Франциска.

У своєму зверненні до молодих активістів він заявив, що ці діти здатні кинути виклик світу дорослих.

"Кажуть, що ви майбутнє, але в цих питаннях ви є сьогоденням. Ви ті, хто будує майбутнє сьогодні, в сьогоденні", - сказав він.

Папа сказав, що розв'язання проблеми зміни клімату, включаючи сталий розвиток і виробництво, повинні ґрунтуватися на єдності і загальному почутті відповідальності.

"Повинна бути гармонія між людьми, чоловіками і жінками, і навколишнім середовищем... Ми не вороги. Ми не байдужі. Ми - частина цієї космічної гармонії", - сказав Папа Римський.

Нагадаємо, що Папа Франциск може приїхати в Україну. Візит планується у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що Папа виступив за вакцинацію від коронавірусу. Він закликав світ не втрачати можливість захиститися від небезпечної хвороби.

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