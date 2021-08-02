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Папа Римский поддержал молитву земляков за больных COVID-19

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Ватикан, Понедельник 02 августа 2021 05:49
Папа Римский поддержал молитву земляков за больных COVID-19 Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Папа Римский поддержал молитву земляков за больных COVID-19. Он благословил аргентинцев, которые начали ежедневную молитву на Розарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

"Так держать", - написал Папа Франциск представителям движения "Entretiempo" из Аргентины, которые прислали ему письмо, рассказывая о спонтанной инициативе - ежедневной молитве на четках за больных коронавирусом", - говорится в сообщении.

Как рассказал представитель аргентинского движения "Entretiempo" Родригес Фернандес Мадеро, cпонтанную инициативу - совместно читать на четках молитву за друзей, заразившихся коронавирусом, объединяясь с помощью средств коммуникации, в частности, через платформу Zoom - начали еще 3 июня. Ряды "инициаторов" быстро разрослись, а молитва проходит ежедневно.

В ответ на инициативу Медеро уже на следующий день поступило короткое письмо от Папы: "Дорогой брат, спасибо тебе за сообщение по электронной почте. И спасибо за чтение Розария. Тебе и всем друзьям с "Entretiempo" посылаю искренние поздравления и моё благословение. Так держать!".

"Это жест безмерной любви с его стороны, что он так быстро ответил нам. Несмотря на все свои обязанности, он беспокоится и об этой части Церкви в Буэнос-Айресе», - отметил Медеро.

Напомним, что в музеи Ватикана посетителей будут пускать по COVID-сертификатам.

Также недавно мы писали, что Папу Римского выписали из больницы после операции.

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