Папа Римський підтримав молитву земляків за хворих COVID-19. Він благословив аргентинців, які почали щоденну молитву на Розарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News .

"Так тримати", - написав Папа Франциск представникам руху "Entretiempo" з Аргентини, які надіслали йому листа, розповідаючи про спонтанну ініціативу - щоденну молитву на чотках за хворих коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

Як розповів представник аргентинського руху "Entretiempo" Родрігес Фернандес Мадеро, спонтанну ініціативу - спільно читати на чотках молитву за друзів, які заразилися коронавірусом, об'єднуючись за допомогою засобів комунікації, зокрема, через платформу Zoom - почали ще 3 червня. Ряди "ініціаторів" швидко розрослися, а молитва проходить щодня.

У відповідь на ініціативу Медеро вже наступного дня надійшов короткий лист від Папи: "Дорогий брате, спасибі тобі за повідомлення електронною поштою. І спасибі за читання Розарію. Тобі і всім друзям з "Entretiempo" посилаю щирі вітання і моє благословення. Так тримати!".

"Це жест безмірної любові з його боку, що він так швидко відповів нам. Незважаючи на всі свої обов'язки, він турбується і про цю частину Церкви в Буенос-Айресі», - зазначив Медеро.