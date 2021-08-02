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Папа Римський підтримав молитву земляків за хворих COVID-19

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Ватикан, Понеділок 02 серпня 2021 05:49
Папа Римський підтримав молитву земляків за хворих COVID-19 Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Папа Римський підтримав молитву земляків за хворих COVID-19. Він благословив аргентинців, які почали щоденну молитву на Розарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

"Так тримати", - написав Папа Франциск представникам руху "Entretiempo" з Аргентини, які надіслали йому листа, розповідаючи про спонтанну ініціативу - щоденну молитву на чотках за хворих коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

Як розповів представник аргентинського руху "Entretiempo" Родрігес Фернандес Мадеро, спонтанну ініціативу - спільно читати на чотках молитву за друзів, які заразилися коронавірусом, об'єднуючись за допомогою засобів комунікації, зокрема, через платформу Zoom - почали ще 3 червня. Ряди "ініціаторів" швидко розрослися, а молитва проходить щодня.

У відповідь на ініціативу Медеро вже наступного дня надійшов короткий лист від Папи: "Дорогий брате, спасибі тобі за повідомлення електронною поштою. І спасибі за читання Розарію. Тобі і всім друзям з "Entretiempo" посилаю щирі вітання і моє благословення. Так тримати!".

"Це жест безмірної любові з його боку, що він так швидко відповів нам. Незважаючи на всі свої обов'язки, він турбується і про цю частину Церкви в Буенос-Айресі», - зазначив Медеро.

Нагадаємо, що у музеї Ватикану відвідувачів пускатимуть за COVID-сертифікатами.

Також нещодавно ми писали, що Папу Римського виписали з лікарні після операції.

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Ватикан Папа Римський
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