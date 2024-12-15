Папа Римський назвав росіян та українців "двоюрідними братами"

Скандальні висловлювання Папи Римського

За останні майже три роки, Франциск неодноразово висловлювався про війну між Україною та Росією. Досить часто його висловлювання мали двозначний характер.

Найбільш скандальною була заява у березні цього року, коли Папа Римський закликав Україну до переговорів з Росією та вжив словосполучення "білий прапор". Така заява викликала вкрай негативну реакцію офіційного Києва та країн Заходу.

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель, що меседжами про "білий прапор" для України, Франциск "увійшов до саду, куди його ніхто не кликав".

Понтифік також вважає, що мир шляхом переговорів кращий, за нескінченну війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.