Папа Римский назвал морально приемлемым помогать оружием Украине

В ходе пресс-конференции Папе Римскому задали вопрос, правильно ли с точки зрения морали отправлять оружия Украине.

"Это политическое решение, которое может быть морально приемлемым, если оно принимается при условиях морали", - сказал Франциск.

Он изложил принципы "справедливой войны" Римско-католической церкви, которые допускают пропорциональное использование смертоносного оружия для защиты от агрессора.

"Самооборона – это не только законно, это и выражение любви к Родине. Кто не защищает себя, кто не защищает что-то, тот ее не любит", - сказал Франциск.

Он добавил, что аморальной поставку оружия можно считать, если намерение состоит в том, чтобы спровоцировать новую войну, продать оружие или избавиться от оружия, которое той или иной стране больше не нужно.

"Мотивация - это то, что в значительной степени определяет нравственность этого действия", - добавил он.

Ранее Папа Римский Франциск призвал всех священнослужителей не использовать религию для оправдания "зла войны", намекая на патриарха РПЦ Кирилла.

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