Папа Римський назвав морально прийнятним допомагати зброєю Україні

Папа Римський Франциск назвав "морально прийнятними" постачання зброї Україні для захисту від російської агресії. Про це він сказав, виступаючи перед журналістами на борту літака, повертаючись з Казахстану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В ході пресконференції Папі Римському поставили запитання, чи правильно з точки зору моралі відправляти зброю Україні.

"Це політичне рішення, яке може бути морально прийнятним, якщо воно приймається за умов моралі", - сказав Франциск.

Він виклав принципи "справедливої війни" Римо-Католицької церкви, які допускають пропорційне використання смертоносної зброї для захисту від агресора.

"Самооборона - це не тільки законно, це і вираз любові до Батьківщини. Хто не захищає себе, хто не захищає щось, той її не любить",- сказав Франциск.

Він додав, що аморальною постачання зброї можна вважати, якщо намір полягає в тому, щоб спровокувати нову війну, продати зброю або позбутися зброї, яка тій чи іншій країні більше не потрібна.

"Мотивація - це те, що значною мірою визначає моральність цієї дії", - додав він.

Раніше Папа Римський Франциск закликав усіх священнослужителів не використовувати релігію для виправдання "зла війни", натякаючи на патріарха РПЦ Кирила.

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