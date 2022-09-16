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Папа Римський назвав морально прийнятним допомагати зброєю Україні

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П'ятниця 16 вересня 2022 01:30
Папа Римський назвав морально прийнятним допомагати зброєю Україні Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Папа Римський Франциск назвав "морально прийнятними" постачання зброї Україні для захисту від російської агресії. Про це він сказав, виступаючи перед журналістами на борту літака, повертаючись з Казахстану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В ході пресконференції Папі Римському поставили запитання, чи правильно з точки зору моралі відправляти зброю Україні.

"Це політичне рішення, яке може бути морально прийнятним, якщо воно приймається за умов моралі", - сказав Франциск.

Він виклав принципи "справедливої війни" Римо-Католицької церкви, які допускають пропорційне використання смертоносної зброї для захисту від агресора.

"Самооборона - це не тільки законно, це і вираз любові до Батьківщини. Хто не захищає себе, хто не захищає щось, той її не любить",- сказав Франциск.

Він додав, що аморальною постачання зброї можна вважати, якщо намір полягає в тому, щоб спровокувати нову війну, продати зброю або позбутися зброї, яка тій чи іншій країні більше не потрібна.

"Мотивація - це те, що значною мірою визначає моральність цієї дії", - додав він.

Раніше Папа Римський Франциск закликав усіх священнослужителів не використовувати релігію для виправдання "зла війни", натякаючи на патріарха РПЦ Кирила.

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