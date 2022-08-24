Папа Римский назвал Дугину "невинной жертвой" войны. Посол Украины отреагировал

"Нельзя говорить одними категориями об агрессоре и потерпевшем, о насильнике и жертве. Как можно было назвать идеолога российского империализма невинной жертвой?", - подчеркнул Юраш.

Он добавил, что Дугину убили россияне с целью сделать из нее мученицу и "поднять ее на щит войны".

Стоит заметить, что Дарья Дугина - российская журналистка, которая работала на пропагандистские ресурсы Кремля, в том числе телеканалы "Царьград", "Звезда" и RT. Она - дочь известного политолога и общественного деятеля Александра Дугина. Его книги запрещены в Украине, он считается одним из идеологов "русского мира".