Папа Римський назвав Дугіну "невинною жертвою" війни. Посол України відреагував

Папа Римський Франциск у своїй промові заявив, що російська пропагандистка Дар'я Дугіна нібито є "невинною жертвою" війни. Така риторика прирівнює агресора і потерпілого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Ватикані Андрія Юраша в Twitter .

"Не можна говорити одними категоріями про агресора і потерпілого, про насильника і жертву. Як можна було назвати ідеолога російського імперіалізму невинною жертвою?",- підкреслив Юраш.

Він додав, що Дугіну вбили росіяни з метою зробити з неї мученицю і "підняти її на щит війни".

Варто зауважити, що Дар'я Дугіна - російська журналістка, яка працювала на пропагандистські ресурси Кремля, в тому числі телеканали "Царьград", "Звезда" і RT. Вона - дочка відомого політолога і громадського діяча Олександра Дугіна. Його книги заборонені в Україні, він вважається одним з ідеологів "руського міра".