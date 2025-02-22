Папа Римський у критичному стані, йому потрібне переливання крові, - Ватикан
Папа Римський Франциск залишається в критичному стані після ранкового респіраторного кризу. Йому необхідне переливання крові, прогноз залишається обережним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.
Сьогодні, 22 лютого, пресслужба Ватикану оприлюднила оновлену інформацію про стан здоров'я Папи Римського.
Відомо, що Папа Франциск перебуває в лікарні "Джемеллі", де вранці у нього стався респіраторний криз. Папі було необхідно застосувати кисень на високих потоках.
Попри посилення болю, Франциск провів день у кріслі. Для підтримки його здоров'я необхідні процедури переливання крові.
"Стан Святішого Отця залишається критичним, тому, як пояснювалося вчора, Папа не є поза небезпекою. Сьогодні вранці у Папи Франциска стався астматичний респіраторний криз затяжного характеру", - зауважили в пресслужбі.
Зауважимо, що Папа Римський Франциск вже більш як тиждень перебуває на лікуванні в римській клініці "Джемеллі".
Нагадаємо, що днями Папа Римський був госпіталізований у лікарню, оскільки у нього підозрювали бронхіт. Однак пізніше Politico заявило, що у Папи двостороння пневмонія і він перебуває на межі смерті.
Детальніше про те, що відомо про стан понтифіка - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.