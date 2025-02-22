Папа Римский в критическом состоянии, ему требуется переливание крови, - Ватикан

Папа Римский Франциск остается в критическом состоянии после утреннего респираторного криза. Ему необходимо переливание крови, прогноз остается осторожным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

Сегодня, 22 февраля, пресс-служба Ватикана обнародовала обновленную информацию о состоянии здоровья Папы Римского.

Известно, что Папа Франциск находится в больнице "Джемелли", где утром у него случился респираторный криз. Папе было необходимо применить кислород на высоких потоках.

Несмотря на усиление боли, Франциск провел день в кресле. Для поддержания его здоровья необходимы процедуры переливания крови.

"Состояние Святейшего Отца остается критическим, поэтому, как объяснялось вчера, Папа не вне опасности. Сегодня утром у Папы Франциска произошел астматический респираторный криз затяжного характера", - отметили в пресс-службе.