Папа Римский констатирует соблюдение религиозной свободы в Украине, - Порошенко

По словам украинского президента, "власть твердо стоит на том, чтобы церковь в Украине была независимой от государства"

Папа Римский Франциск констатирует, что власть в Украине гарантирует соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в Тернопольской области, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Так, Порошенко отметил, что "твердо стоит на том, чтобы церковь в Украине была независимой от государства".

"Но особенно от государства иностранного. Это я говорю вам. Об этом я написал понтифику. На днях государственный секретарь Ватикана сообщил мне, что Папа Франциск с большим удовлетворением констатирует, что власть в Украине гарантирует соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в Сенате США представили резолюцию, что возлагает на Российскую Федерацию ответственность за нарушение религиозных свобод в временно оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В резолюции отмечается, что учитывая то, что власти России вторглась в украинский Крым и силой его оккупировала, она обязана в соответствии с требованиями международного права, в том числе согласно Женевских конвенций, защищать религиозные свободы жителей оккупированной территории.

Стоит отметить, что в мае 2018 года глава католической церкви Папа Римский Франциск встретился с украинскими военнослужащими на площади Святого Петра в Ватикане.