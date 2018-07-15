Папа Римський констатує дотримання релігійної свободи в Україні, - Порошенко

За словами українського президента, "влада твердо стоїть на тому, щоб церква в Україні була незалежною від держави"

Папа Римський Франциск констатує, що влада в Україні гарантує дотримання релігійної свободи для віруючих усіх конфесій. Про це заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи в Тернопільській області, йдеться в повідомленні прес-служби глави держави.

Так, Порошенко зазначив, що "твердо стоїть на тому, щоб церква в Україні була незалежною від держави".

"Але особливо від іноземної держави. Це я вам кажу. Про це я написав понтифіку. Днями державний секретар Ватикану повідомив мені, що Папа Франциск з великим задоволенням констатує, що влада в Україні гарантує дотримання релігійної свободи для віруючих всіх конфесій", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше в Сенаті США представили резолюцію, що покладає на Російську Федерацію відповідальність за порушення релігійних свобод в тимчасово окупованому Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей.

У резолюції зазначається, що враховуючи те, що влада Росії вторглася в український Крим і силою його окупувала, вона зобов'язана у відповідності з вимогами міжнародного права, у тому числі відповідно до Женевських конвенцій, захищати релігійні свободи жителів окупованої території.

Варто відзначити, що в травні 2018 року глава католицької церкви Папа Римський Франциск зустрівся з українськими військовослужбовцями на площі Святого Петра у Ватикані.