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Папа Римский готов встретится с Путиным для прекращения войны в Украине. Кремль не отвечает

Фото: Папа Римский Франциск (flickr com koreanet)
Автор: Валерия Полищук

Папа Римский Франциск заявил, что он готов приехать в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако Кремль не отвечает на запрос Ватикана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Corriere Della Sera.

Он сообщил, что в первый день войны позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Позже понтифик попросил передать Путину, что он готов приехать в Россию.

"Я попросил кардинала Паролина, после двадцати дней войны, передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву. Разумеется, кремлевскому лидеру было необходимо предоставить несколько окон. Мы еще не получили ответа и продолжаем настаивать, хотя я опасаюсь, что Путин не может и не будет проводить эту встречу в настоящее время", - заявил Папа Римский.

Ранее Папа Римский Франциск раскритиковал Россию за "варварски разрушенный" Мариуполь в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, что в Ватикане пока не видят смысла поездки Франциска в Киев. До этого стало известно, что такая возможность рассматривалась.

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Папа римскийВладимир ПутинВойна России против Украины