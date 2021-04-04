Папа Римский Франциск в Пасхальной речи упомянул о войне в Украине

"Пусть заключенные в конфликтах на востоке Украины и в Нагорном Карабахе будут освобождены, и пусть будет обуздана гонка вооружений", - сказал Папа.

Он также обратил внимание на места, которые страдают от внутреннего насилия и международного терроризма в африканских районах Сахеля, Нигерии, Тигрея и регионе Кабо Делгадо в Мозамбике, и помолился за то, чтобы конфликты были решены мирным путем через "диалог в духе примирения и подлинной солидарности".

"Пусть Господь, который является нашим миром, поможет нам победить мировоззрение войны", - подчеркнул понтифик.

Папа Франциск также помолился за молодых людей Мьянмы, "преданных поддержке демократии и обеспечению их права на голос мирным путем", ведь "ненависть может быть развеяна только любовью".

Он также выразил надежду, что жители Ливана "найдут поддержку международного сообщества" в эти тяжелые времена и останутся "страной встреч, сосуществования и плюрализма".

"И пусть Христос остановит вооруженный конфликт в любимой и разрушенной войной Сирии", - добавил Папа.