Папа Римський не читатиме молитву Angelus другу неділю поспіль

За даними прес-служби Ватикану, Папа "добре спав" усю ніч на суботу в поліклініці Агостіно Джемеллі в Римі після того, як лікар в установі сказав, що неясно, як довго він проходитиме лікування.

Водночас Франциску не загрожує "негайна смерть", про що в п'ятницю журналістам заявив хірург Серджіо Альф'єрі, який раніше оперував Папу. За його словами, очікується, що понтифік залишиться в лікарні "принаймні весь наступний тиждень". Раніше, у четвер, у Ватикані розповіли, що Франциск "позитивно" реагує на лікування пневмонії.

У відповідь на запитання CNN Луїджі Карбоне, провідний лікар ватиканського управління охорони здоров'я та гігієни, сказав, що понтифік не втратив апетит і що він їсть регулярно.

Тим часом Альф'єрі додав, що Папа Римський залишається в гарному настрої і, як і раніше, має почуття гумору. Він пояснив, що після того, як гостра стадія інфекції буде вилікувана в лікарні, далі Франциска можна буде лікувати в його резиденції в Каса-Санта-Марта.

Також у Ватикані в четвер заявили, що понтифік "присвятив себе трудовій діяльності" після "невеликого" поліпшення стану. Прессекретар додав, що Папа Римський отримав кисень для дихання, його серце тримається добре, і в нього немає лихоманки.