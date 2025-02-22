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Папа Римський не читатиме молитву Angelus другу неділю поспіль

Фото: Папа Римський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Після діагностованої пневмонії, Папа Римський Франциск залишиться в лікарні і не читатиме щотижневу молитву Angelus. Це вже буде другий поспіль пропуск читання молитви і всього третій раз за майже 12-річне папство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними прес-служби Ватикану, Папа "добре спав" усю ніч на суботу в поліклініці Агостіно Джемеллі в Римі після того, як лікар в установі сказав, що неясно, як довго він проходитиме лікування.

Водночас Франциску не загрожує "негайна смерть", про що в п'ятницю журналістам заявив хірург Серджіо Альф'єрі, який раніше оперував Папу. За його словами, очікується, що понтифік залишиться в лікарні "принаймні весь наступний тиждень". Раніше, у четвер, у Ватикані розповіли, що Франциск "позитивно" реагує на лікування пневмонії.

У відповідь на запитання CNN Луїджі Карбоне, провідний лікар ватиканського управління охорони здоров'я та гігієни, сказав, що понтифік не втратив апетит і що він їсть регулярно.

Тим часом Альф'єрі додав, що Папа Римський залишається в гарному настрої і, як і раніше, має почуття гумору. Він пояснив, що після того, як гостра стадія інфекції буде вилікувана в лікарні, далі Франциска можна буде лікувати в його резиденції в Каса-Санта-Марта.

Також у Ватикані в четвер заявили, що понтифік "присвятив себе трудовій діяльності" після "невеликого" поліпшення стану. Прессекретар додав, що Папа Римський отримав кисень для дихання, його серце тримається добре, і в нього немає лихоманки.

Що передувало

Нагадаємо, 14 лютого понтифік був госпіталізований у клініку і спочатку пройшов тести на інфекцію дихальних шляхів. Незабаром, після пізнішого КТ-сканування, у нього діагностували пневмонію в обох легенях.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що згідно з джерелами Politico, Папа Римський нібито перебуває на межі смерті. За словами двох осіб, Франциск страждає від сильного болю і в приватному порядку висловив упевненість, що цього разу не виживе.

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ВатиканПапа римський