Папа Римский не будет читать молитву Angelus второе воскресенье подряд

По данным пресс-службы Ватикана, Папа "хорошо спал" всю ночь на субботу в поликлинике Агостино Джемелли в Риме после того, как врач в учреждении сказал, что неясно, как долго он будет проходить лечение.

В то же время Франциску не грозит "немедленная смерть", о чем в пятницу журналистам заявил хирург Серджио Альфьери, который ранее оперировал Папу. По его словам, ожидается, что понтифик останется в больнице "по крайней мере всю следующую неделю". Ранее, в четверг, в Ватикане рассказали, что Франциск "положительно" реагирует на лечение пневмонии.

В ответ на вопрос CNN Луиджи Карбоне, ведущий врач ватиканского управления здравоохранения и гигиены, сказал, что понтифик не потерял аппетит и что он есть регулярно.

Тем временем Альфьери добавил, что Папа Римский остается в хорошем расположении духа и по-прежнему имеет чувство юмора. Он объяснил, что после того, как острая стадия инфекции будет вылечена в больнице, далее Франциска можно будет лечить в его резиденции в Каса-Санта-Марта.

Также в Ватикане в четверг заявили, что понтифик "посвятил себя трудовой деятельности" после "небольшого" улучшения состояния. Пресс-секретарь добавил, что Папа Римский получил кислород для дыхания, его сердце держится хорошо, и него нет лихорадки.