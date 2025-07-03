Папа Лев XIV зустрівся з єпископами УГКЦ: що він сказав про війну в Україні

У середу, 2 липня, у Залі консисторій Апостольського палацу у Ватикані відбулася аудієнція Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви з Папою Левом XIV.

У слові до єпископів Папа Лев XIV пригадав зустріч з українськими паломниками 28 червня в межах Ювілейного паломництва УГКЦ у базиліці Святого Петра.

Фото: Папа Римський Лев XIV з єпископами Української Греко-Католицької Церкви (ugcc.ua)

Він зазначив, що Ювілейний 2025 рік покликаний оновити надію всього Божого люду, наголосивши, що надія не розчаровує, бо ґрунтується на любові Бога в Ісусі Христі, нашому Господі.

"Звичайно, у теперішніх історичних умовах нелегко говорити про надію вам і людям, довіреним вашій пастирській опіці... Нелегко знайти слова втіхи для сімей, які втратили своїх близьких у цій безглуздій війні. Уявляю, як це важко і вам, які щодня контактуєте з людьми, пораненими в серці й тілі. Попри це, я отримую численні свідчення віри та надії від чоловіків і жінок вашого народу. Це - знак Божої сили, яка виявляється серед руїн знищення", - зазначив понтифік.

Святіший Отець також наголосив, що усвідомлює ту велику кількість проблем, якими єпископи покликані займатися як у церковній, так і в гуманітарній сфері.

"Ви покликані служити Христу в кожній пораненій і стражденній людині, яка звертається до ваших спільнот із проханням про конкретну допомогу", - наголоси він.

Наприкінці зустрічі Святіший Отець зазначив, що "нас завжди втішає впевненість, що Пресвята Богородиця перебуває з нами, допомагає нам, веде нас до свого Сина, який є нашим миром".

"Через Її материнське заступництво я молюся, щоб мир якнайшвидше повернувся у вашу Батьківщину", - сказав Папа Лев XIV.

Під час зустрічі він також попросив єпископів помолитися "Отче наш" українською мовою.

На завершення зустрічі Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви запросив Папу Лева XIV здійснити візит до України. Блаженніший Святослав також запевнив, що Україна щодня молиться за Папу. У відповідь Папа Лев XIV запевнив, що він теж щоденно молиться за Україну та її народ.