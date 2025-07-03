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Папа Лев XIV встретился с епископами УГКЦ: что он сказал о войне в Украине

Ватикан, Четверг 03 июля 2025 06:55
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Папа Лев XIV встретился с епископами УГКЦ: что он сказал о войне в Украине Фото: Папа Римский Лев XIV с епископами Украинской Греко-Католической Церкви (ugcc.ua)
Автор: Карина Левицкая

Папа Лев XIV встретился с епископами Украинской Греко-Католической Церкви в Ватикане. Понтифик выразил поддержку украинскому народу, отметил силу его веры и надежды в условиях войны, а также призвал к единству и молитве за мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинской Греко-Католической Церкви.

В среду, 2 июля, в Зале консисторий Апостольского дворца в Ватикане состоялась аудиенция Синода епископов Украинской Греко-Католической Церкви с Папой Львом XIV.

В слове к епископам Папа Лев XIV вспомнил встречу с украинскими паломниками 28 июня в рамках Юбилейного паломничества УГКЦ в базилике Святого Петра.

Фото: Папа Римский Лев XIV с епископами Украинской Греко-Католической Церкви (ugcc.ua)

Он отметил, что Юбилейный 2025 год призван обновить надежду всего Божьего народа, подчеркнув, что надежда не разочаровывает, потому что основывается на любви Бога в Иисусе Христе, нашем Господе.

"Конечно, в нынешних исторических условиях нелегко говорить о надежде вам и людям, доверенным вашей пастырской опеке... Нелегко найти слова утешения для семей, которые потеряли своих близких в этой бессмысленной войне. Представляю, как это трудно и вам, которые ежедневно контактируете с людьми, ранеными в сердце и теле. Несмотря на это, я получаю многочисленные свидетельства веры и надежды от мужчин и женщин вашего народа. Это - знак Божьей силы, которая проявляется среди руин уничтожения", - отметил понтифик.

Святейший Отец также подчеркнул, что осознает то большое количество проблем, которыми епископы призваны заниматься как в церковной, так и в гуманитарной сфере.

"Вы призваны служить Христу в каждом раненом и страдающем человеке, который обращается к вашим общинам с просьбой о конкретной помощи", - подчеркнул он.

В конце встречи Святейший Отец отметил, что "нас всегда утешает уверенность, что Пресвятая Богородица находится с нами, помогает нам, ведет нас к своему Сыну, который является нашим миром".

"Через Ее материнское покровительство я молюсь, чтобы мир как можно быстрее вернулся в вашу Родину", - сказал Папа Лев XIV.

Во время встречи он также попросил епископов помолиться "Отче наш" на украинском языке.

В завершение встречи Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви пригласил Папу Льва XIV осуществить визит в Украину. Блаженнейший Святослав также заверил, что Украина ежедневно молится за Папу. В ответ Папа Лев XIV заверил, что он тоже ежедневно молится за Украину и ее народ.

Папа Римский на украинском языке обратился к паломникам

Заметим, что в минувшую субботу Папа Римский обратился к украинцам на украинском языке, написав послание в Twitter.

В обращении он выразил поддержку народу и особенно семьям павших.

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Папа Римский Лев XIV Война России против Украины
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