Папа Франциск впервые раскритиковал Путина за вторжение в Украину

Папа Римский Франциск косвенно раскритиковал Владимира Путина за вторжение в Украину. Понтифик заявил, что "властитель" разжигает конфликт в националистических интересах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Обращаясь к мальтийским чиновникам понтифик упомянул о "темной тени войны», которая распространилась с востока Европы. "Мы думали, что вторжения в другие страны, дикие уличные бои и атомные угрозы - это мрачные воспоминания о далеком прошлом", - добавил Папа.

Он упомянул "ледяные ветры войны", приносящие только смерть, разруху и ненависть, а также унесшие много жизней и оказавших влияние на все человечество.

"Опять какой-то властитель, к сожалению, захваченный анахроничными заявлениями о националистических интересах, провоцирует и разжигает конфликты", - сказал Франциск, не упоминая Путина по имени.