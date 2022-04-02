Папа Франциск рассматривает возможность поездки в Киев

Папа Римский Франциск прокомментировал возможность своей поездки в Украину. Он завил, что не исключает визита в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста американского телевидения NBC NEWS Клаудио Лаванга в Twitter.

Так, на вопрос журналиста, рассматривает ли он возможность поездки в Киев понтифик ответил, что такое предложение "лежит на столе".

"По дороге на Мальту я спросил у Папы Франциска, рассматривает ли он визит в Киев. Он ответил: "Да, это предложение на столе", - написал журналист, входящий в папский пресс-пул.

Отметим, что недавно мэр Киева Виталий Кличко официально пригласил Папу Римского Франциска посетить украинскую столицу.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что 22 марта поговорил с Папой Римским Франциском о поиске мира для Украины, зверствах оккупантов, и о гуманитарных коридорах в окруженные города и пригласил его в Украину.

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