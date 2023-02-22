Папа Франциск у річницю російського вторгнення запропонував припинення вогню та переговори

"Пройшов рік з початку цієї абсурдної та жорстокої війни, сумна річниця", - сказав він, додавши, що кількість загиблих, поранених, біженців, обсяг руйнувань та економічної та соціальної шкоди говорять самі за себе.

Посол України у Ватикані Андрій Юраш був присутнім на аудієнції разом із делегацією українських офіційних осіб.

"Нехай Господь простить стільки злочинів та стільки насильства. Він Бог миру. Давайте залишатися поруч із закатованим українським народом, який продовжує страждати", - сказав Франциск.

Папа сказав: "Давайте запитаємо себе: чи все можливе було зроблено для припинення війни? Я закликаю всіх, хто має владу над народами, взяти на себе зобов'язання покласти край конфлікту, домогтися припинення вогню і почати мирні переговори".

Він додав: "Те, що збудовано на руїнах, ніколи не може бути справжньою перемогою".

Мирний план, запропонований президентом України Володимиром Зеленським минулого року, передбачає відновлення територіальної цілісності відповідно до Статуту ООН, що, за словами Зеленського, "не підлягає переговорам". Він також зажадав виведення російських військ та припинення бойових дій.

Нагадаємо, тато Франциск із лютого 2022 року постійно говорить про війну в Україні, не згадуючи Росію. Папі Франциску після його скандальних заяв передали частину російської міни з України, яка у березні знищила фасад храму на Київщині.