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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Папа Франциск в годовщину российского вторжения предложил прекращение огня и переговоры

Фото: папа Франциск неоднозначно высказался о победе Украины над Россией на поле боя (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Папа римский Франциск за два дня до первой годовщины вторжения России в Украину призвал к прекращению огня и мирным переговорам, заявив, что никакая победа не может быть "построена на руинах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Прошел год с начала этой абсурдной и жестокой войны, печальная годовщина", - сказал он, добавив, что число погибших, раненых, беженцев, объем разрушений и экономического и социального ущерба говорят сами за себя.

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш присутствовал на аудиенции вместе с делегацией украинских официальных лиц.

"Пусть Господь простит столько преступлений и столько насилия. Он Бог мира. Давайте оставаться рядом с замученным украинским народом, который продолжает страдать", - сказал Франциск.

Папа сказал: "Давайте спросим себя: все ли возможное было сделано для прекращения войны? Я призываю всех, кто имеет власть над народами, взять на себя обязательства конкретным образом положить конец конфликту, добиться прекращения огня и начать мирные переговоры".

Он добавил: "То, что построено на руинах, никогда не может быть настоящей победой".

Мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом году, предусматривает восстановление территориальной целостности в соответствии с Уставом ООН, что, по словам Зеленского, "не подлежит переговорам". Он также потребовал вывода российских войск и прекращения боевых действий.

Напомним, папа Франциск с февраля 2022 года постоянно говорит о войне в Украине, не упоминая Россию. Папе Франциску после его скандальных заявлений передали часть российской мины из Украины, которая в марте уничтожила фасад храма в Киевской области.

В конце января глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний встретился с папой римским Франциском и попросил понтифика помолится за Украину в годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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