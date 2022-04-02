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Папа Франциск розглядає можливість поїздки до Києва

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Ватикан, Субота 02 квітня 2022 11:51
Папа Франциск розглядає можливість поїздки до Києва Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Папа Римський Франциск прокоментував можливість своєї поїздки в Україну. Він завив, що не виключає візиту до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста американського телебачення NBC NEWS Клаудіо Лаванга в Twitter.

Так, на питання журналіста, чи розглядає він можливість поїздки до Києва понтифік відповів, що така пропозиція "лежить на столі".

"По дорозі на Мальту я запитав у Папи Франциска, чи він розглядає візит до Києва. Він відповів: "Так, ця пропозиція на столі", - написав журналіст, який входить до папського прес-пулу.

Зазначимо, що нещодавно мер Києва Віталій Кличко офіційно запросив Папу Римського Франциска відвідати українську столицю.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що 22 березня поговорив з Папою Римським Франциском про пошук миру для України, звірства окупантів, і про гуманітарні коридори до оточених міст та запросив його в Україну.

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