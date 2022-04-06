Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг

"Недавние новости с войны в Украине вместо облегчения и надежды принесли сообщения о новых зверствах, таких как резня в Буче", - сказал он в конце своей еженедельной аудиенции.

По его словам, жестокость становится все более ужасающей даже по отношению к мирным жителям, беззащитным женщинам и детям. "Это жертвы, чья невинная кровь вопиет к небу и умоляет: "Остановите эту войну!""- сказал он.

"Вчера именно из Бучи мне привезли этот флаг", - сказал Франциск, развернув его и подняв перед многотысячной аудиторией, которая разразилась аплодисментами. Флаг выглядел потемневшим и испачканным, и на нем были надписи.

После этого он попросил группу детей-беженцев из Украины, подойти к нему и вручил каждому ребенку шоколадное пасхальное яйцо.