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Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг

Фото: папа римский осудил резню в Буче (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг, который был отправлен ему из города, где были расстреляны сотни мирных жителей. Понтифик вновь призвал остановить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Недавние новости с войны в Украине вместо облегчения и надежды принесли сообщения о новых зверствах, таких как резня в Буче", - сказал он в конце своей еженедельной аудиенции.

По его словам, жестокость становится все более ужасающей даже по отношению к мирным жителям, беззащитным женщинам и детям. "Это жертвы, чья невинная кровь вопиет к небу и умоляет: "Остановите эту войну!""- сказал он.

"Вчера именно из Бучи мне привезли этот флаг", - сказал Франциск, развернув его и подняв перед многотысячной аудиторией, которая разразилась аплодисментами. Флаг выглядел потемневшим и испачканным, и на нем были надписи.

После этого он попросил группу детей-беженцев из Украины, подойти к нему и вручил каждому ребенку шоколадное пасхальное яйцо.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Папа римский