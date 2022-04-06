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Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор

Фото: папа римський засудив різанину в Бучі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Папа Франциск засудив різанину в Бучі і підняв український прапор, який був відправлений йому з міста, де були розстріляні сотні мирних жителів. Понтифік знову закликав зупинити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Недавні новини з війни в Україні замість полегшення і надії принесли повідомлення про нові звірства, такі як різанина в Бучі", - сказав він наприкінці своєї щотижневої аудієнції.

За його словами, жорстокість стає все більш жахливою навіть по відношенню до мирних жителів, беззахисних жінок і дітей. "Це жертви, чия невинна кров кричить до неба і благає:" зупиніть цю війну!""- сказав він.

"Вчора саме з Бучі мені привезли цей прапор", - сказав Франциск, розгорнувши його і піднявши перед багатотисячною аудиторією, яка вибухнула оплесками. Прапор виглядав потемнілим і забрудненим, і на ньому були написи.

Після цього він попросив групу дітей-біженців з України, підійти до нього і вручив кожній дитині шоколадне пасхальне яйце.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Папа римський