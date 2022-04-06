ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг

Новина українською →
Рим, Среда 06 апреля 2022 11:40
Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг Фото: папа римский осудил резню в Буче (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг, который был отправлен ему из города, где были расстреляны сотни мирных жителей. Понтифик вновь призвал остановить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Недавние новости с войны в Украине вместо облегчения и надежды принесли сообщения о новых зверствах, таких как резня в Буче", - сказал он в конце своей еженедельной аудиенции.

По его словам, жестокость становится все более ужасающей даже по отношению к мирным жителям, беззащитным женщинам и детям. "Это жертвы, чья невинная кровь вопиет к небу и умоляет: "Остановите эту войну!""- сказал он.

"Вчера именно из Бучи мне привезли этот флаг", - сказал Франциск, развернув его и подняв перед многотысячной аудиторией, которая разразилась аплодисментами. Флаг выглядел потемневшим и испачканным, и на нем были надписи.

После этого он попросил группу детей-беженцев из Украины, подойти к нему и вручил каждому ребенку шоколадное пасхальное яйцо.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа римский
NEWS
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки