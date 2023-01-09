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Папа Франциск назвав бомбардування України "злочином проти Бога та людства"

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Ватикан, Понеділок 09 січня 2023 12:15
Папа Франциск назвав бомбардування України "злочином проти Бога та людства" Фото: Папа Франциск (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Папа Франциск заявив, що війни, подібні до тієї, що відбувається в Україні, де цивільні райони піддаються, невиборному знищенню, є "злочином проти Бога і людства".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Франциск зробив свої зауваження у своїй щорічній промові перед дипломатами, акредитованими за Ватикану, в огляді світової ситуації, який став неофіційно відомий як його звернення "становище у світі".

Франциск говорив про "війну в Україні з її наслідками смерті та руйнування, з її нападами на громадянську інфраструктуру, внаслідок яких гинуть люди не лише внаслідок перестрілок та актів насильства, але також через голод та мороз".

Потім він процитував конституцію Ватикану, заявивши, що "кожен акт війни, спрямований на невиборче знищення цілих міст або великих територій з їхніми жителями, є злочином проти Бога і людства, який заслуговує на тверде і недвозначне засудження".

Говорячи про кубинську ракетну кризу 1962 року, він сказав: "На жаль, і сьогодні виникає ядерна загроза, і світ знову відчуває страх і біль".

Він повторив свій заклик до повної заборони ядерної зброї, заявивши, що навіть володіння ним з метою стримування є "аморальним".

Раніше папа Франциск порівняв події України з нацистською операцією, внаслідок якої у перші роки Другої світової війни загинуло близько двох мільйонів людей, переважно євреїв. При цьому понтифік традиційно не згадує про Росію.

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