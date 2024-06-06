Паоліні розгромила росіянку в півфіналі French Open

Roland Garros, 1/2 фіналу, жінки

Паоліні – Андрєєва – 2:0 (6:3, 6:1)

У першому сеті суперниці намагалися йти нога в ногу. Ключовим став четвертий гейм, у якому російська тенісистка проґавила ривок Паоліні за брейком. Зі стратегічною перевагою італійка спокійно довела справу до перемоги в сеті.

Друга ж партія перетворилася на побиття Андрєєвої. Паоліні дозволила юній опонентці набрати лише один пункт. Сама натомість оформила три брейки, зокрема в останньому геймі "під нуль", та закрила сет і матч усього за 33 хвилини.

У фіналі Паоліні зустрінеться з полькою Свьонтек. Перша ракетка світу перемогла американку Гауфф у двох сетах. Поєдинок відбудеться 8 червня.

Італійська тенісистка вперше в кар'єрі гратиме у фіналі мейджора. Більше того, досі її найбільшим досягненням залишався 4-й раунд Australian Open цьогоріч. Загалом Паоліні завоювала два титули на рівні WTA, тріумфувавши на Slovenia Open (2021) та Dubai Championships (2024).