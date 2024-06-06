Паолини разгромила россиянку в полуфинале French Open

Roland Garros, 1/2 финала, женщины

Паолини – Андреева – 2:0 (6:3, 6:1)

В первом сете соперницы пытались идти нога в ногу. Ключевым стал четвертый гейм, в котором российская теннисистка упустила рывок Паолини за брейком. Со стратегическим преимуществом итальянка спокойно довела дело до победы в сете.

Вторая же партия превратилась в избиение Андреевой. Паолини позволила юной оппонентке набрать всего один пункт. Сама же оформила три брейка, в том числе в последнем гейме "под ноль", и закрыла сет и матч всего за 33 минуты.

В финале Паолине встретится с полькой Свентек. Первая ракетка мира победила американку Гауфф в двух сетах. Поединок состоится 8 июня.

Итальянская теннисистка впервые в карьере сыграет в финале мэйджора. Более того, до сих пор ее крупнейшим достижением оставался 4-й раунд Australian Open в этом году. В целом Паолини завоевала два титула на уровне WTA, триумфовав на Slovenia Open (2021) и Dubai Championships (2024).